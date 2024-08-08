Стерлинг: «Все мы знаем, что произойдет, если «Шара Буллет» встретится с Бо Никалом»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) призвал фанатов не превозносить Шарабутдина «Шару Буллета» Магомедова (15-0).

«Буллет» — отличный боец, за его поединками интересно наблюдать. Но давайте не будем слишком увлекаться и создавать ажиотаж вокруг его имени. Он действительно хорош, но давайте не будем слишком увлекаться. Он замечательный боец, но если он встретится с таким соперником, как Бо Никал, то, думаю, мы все понимаем, чем это закончится. И я не пытаюсь быть необъективным», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.