Тренер Волкановски: «В грэпплинге нет ни одного хорошего самбиста»

Крейг Джонс, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), считает, что в самбо много пробелов.

«Хабиб начал этот спор, и с точки зрения чисто грэпплинговых поединков на земле нет ни одного хорошего самбиста, — сказал Джонс. — Очевидно, что набор навыков, которыми они обладают, неплохо подходит для ММА, но с точки зрения чистого грэпплинга в их стиле есть определенные пробелы. Они не используют вращательные лег-локи [замок ногами], поэтому их навыки в грэпплинге ограничены.

Я думаю, что все купились на таинственность дагестанских самбистов. Очень редко можно увидеть, как их ломают или ставят в неудобное положение. Поэтому, как бы ни хотелось верить в то, что они люди, нужно это почувствовать и испытать на себе. Поэтому я предполагаю, что в первом и втором раундах Волк кричал что-то типа: «Он не такой сильный» или «Его грэпплинг не так хорош». Так что я думаю, что по ходу боя он становился все более и более уверенным в себе. Поэтому мне очень интересно посмотреть, как пройдут первые два раунда в предстоящем матче-реванше, потому что я верю, что он выйдет на бой с Исламом с уверенностью, что сможет его победить».

Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.