Пауло Коста уверен, что Усман получил травму на открытой тренировке

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-0) прокомментировал видео, как экс-чемпион в среднем весе Камару Усман (20-3) тяжело опирается на свою ногу после прохода, после чего завершает тренировку.

«Я только что вспомнил плечо Ти Джея Диллашоу. Бойцы разные, мы скрываем травмы в такой ситуации. То, что они останавливаются и не продолжают тренировку, начав ее всего несколько минут назад, и то, что он поджимает ногу, говорит о том, что что-то случилось. Вопрос в том, насколько это серьезно», — написал Коста в соцсети X.

Менеджер Усмана Али Абдель-Азиз не стал опровергать информацию о том, что «Нигерийский кошмар» получил травму.

«Пожалуйста, все, кто говорит о том, что Камару травмирован, пожалуйста, проявите уважение к этому человеку и дайте ему возможность расслабиться», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Хамзат Чимаева (12-0) и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.