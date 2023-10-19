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Сегодня, 12:08

Гига Чикадзе подерется с Джошем Эмметом 16 декабря на UFC 296

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Гига Чикадзе (15-3) проведет следующий поединок против шестого номера рейтинга Джоша Эммета (18-4) 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Об этом сообщила UFC.

Чикадзе в прошлом бою победил Алекса Касереса (21-14) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27). Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Эммет проиграл Илие Топурии (14-0) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.

Гига Чикадзе
Джош Эмметт
UFC
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