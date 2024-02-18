Корешков заявил, что его не удивил исход боя Волкановски — Топурия

Боец Bellator Андрей Корешков оценил результат боя Алекса Волкановски и Илии Топурии на UFC 298.

«У Волкановски второй нокаут подряд. Возможно, на него психологически повлиял первый нокаут, когда он вышел на бой с Махачевым на коротком уведомлении. Исход в поединке с Топурией не вызвал большого удивления. Алекс давно был чемпионом и долго держал пояс. Возможно, он наелся, хотя утверждать не стану. Все-таки это был бой топовых представителей полулегкого веса. Топурия — сильный боец и, может быть, Волкановски его недооценил, как и многие. Но Илия доказал, что является чемпионом. Теперь, для полноценного чемпионства ему нужна защита против такого же сильного оппонента», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.