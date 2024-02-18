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Корешков считает, что UFC не станет относиться к Копылову хуже из-за поражения

Алина Савинова
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Боец Bellator Андрей Корешков отреагировал на поражение россиянина Романа Копылова в поединке с американцем Энтони Эрнандесом.

«Копылов принял бой с Эрнандесом на коротком уведомлении. Для него это был хороший шанс подняться в рейтинге. Не секрет, что чем больше боев ты проводишь, тем быстрее растешь. UFC не станет относиться к Роману хуже после поражения. Очень мало бойцов, которые принимают поединки на коротких уведомлениях. Большинство с трепетом относится к своей карьере и пытаются брать максимально выгодные бои даже не в плане соперников, а чтобы подойти к поединку в наилучшей форме. Но Роман тренируется регулярно, с формой у него все было нормально. Возможно, больше времени требовали тактические наработки. В любом случае у Романа все впереди. UFC будет относиться к нему только лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Эрнандес победил Копылова сабмишном во втором раунде в поединке на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, который прошел 17 февраля. Россиянин до этого потерпел в лиге два поражения.

Источник: РБ Спорт
Андрей Корешков
Роман Копылов
Энтони Эрнандес
ММА
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