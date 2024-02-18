Исмаилов поддержал Копылова: «Поражение — это не конец. Это новое начало!»

Российский средневес Магомед Исмаилов поддержал Романа Копылова после поражения бойца от Энтони Энрандеса.

«Лучшие победы еще впереди. Поражение — это не конец, это новое начало! Работа над ошибками и тапочку в пол, Рома!» — написал Исмаилов в соцсетях.

Копылов удушающим приемом во втором раунде проиграл Эрнандесу. Бойцы встретились на турнире UFC 298.

В декабре прошлого года Исмаилов судейским решением победил Копылова в поединке по джиу-джитсу на ACBJJ 15.