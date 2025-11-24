Корешков оценил шансы Гейджи на победу в бою с Топурией

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал возможный поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«С одной стороны, Джастин удобен для чемпиона, так как не боится рубиться, прет вперед и может пропускать удары. Это на руку Илии, которому главное — попасть. А если он доносит свои удары, то мало никому не кажется.

С другой стороны, это важно и для Гейджи, который сильно бьет, попадает, убирает голову. Джастин — нестандартный, корявенький, но с тяжелым ударом», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 313 в марте 2025 года Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. В его активе 26 побед и пять поражений.

Топурия завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру нокаутом на турнире UFC 317. На его счету 17 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА.