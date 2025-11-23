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23 ноября 2025, 22:11

Махачев прилетел в Россию с двумя чемпионскими поясами UFC

Махачев прилетел в Дагестан и вручил отцу два чемпионских пояса UFC
Руслан Минаев

Боец UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан после победы над Джеком Делла Маддаленой в поединке за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322.

Вместе с болельщиками и прессой, россиянина встретил отец Рамазан, которому Махачев вручил два чемпионских пояса.

«Я думаю, что мало в мире отцов двойных чемпионов», — сказал Махачев.

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев победил Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. За карьеру россиянин одержал 28 побед и потерпел 1 поражение.

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Ислам Махачев
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