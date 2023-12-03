Корешков назвал Царукяна одним из самых неудобных соперников для Махачева

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал победу над Бенеилом Дариушем и титульные перспективы своего соотечественника Армана Царукяна.

«Я думал, что бой будет для Армана гораздо тяжелее, потому что Дариуш — сильный оппонент. До поражения от Чарльза Оливейры у него была внушительная победная серия. Возможно, второй такой проигрыш не случаен, но, тем не менее, Арман — молодец. Он хорошо подловил соперника, использовал момент и выбросил колено. Царукян приятно удивил. Сейчас он один из самых неудобных соперников для Ислама Махачева. У него есть хорошая борьба и неплохая ударка, в которой он, судя по последним боям, прогрессирует. Легкой прогулки у Ислама с Царукяном не будет. Арман поставил себе цель взять реванш и уверенно к ней идет. Думаю, что сейчас он уже стал одним из первых претендентов на титульный бой», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Царукян одолел Дариуша нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.