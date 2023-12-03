Гилберт Бернс: «Царукян — это серьезная угроза в легком дивизионе»

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) высоко оценил выступление восьмого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (21-3) в бою с четвертым номером рейтинга Бенеилом Дариушем (22-6).

«Ух ты, Царукян — это серьезная угроза в легком дивизионе. Хочется увидеть его реванш с Махачевым», — написал Бернс в соцсетях.

Царукян одолел Дариуша нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.