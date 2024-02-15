Копылов: «Соперники не важны: сегодня один — чемпион, завтра — другой»

Боец UFC Роман Копылов перед боем с Энтони Эрнандесом на UFC 298 (18 февраля) рассказал о желании стать обладателем пояса.

«Все ребята из топ-15. Хочется поконкурировать с ними и проверить свои силы. Мне интересно посмотреть, как пройдет наш бой с Эрнандесом. Цель одна — хочется подраться за пояс и стать его обладателем. Соперники не важны: сегодня один — чемпион, завтра — другой. Бой с Эрнандесом? В каждом бою я стараюсь показать, что мы идем к поясу. Это очередная ступень, которую нужно пройти», — цитирует «РБ Спорт» Копылова.

На счету 32-летнего Копылова 12 побед и 2 поражения, а у 30-летнего Эрнандеса — 11 побед и 2 поражения.