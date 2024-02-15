Копылов: «Жизненная позиция у Стрикленда хорошая»

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал, как относится к экс-чемпиону промоушена в среднем весе Шону Стрикленду.

«Положительно отношусь. Те, с кем он ведет себя дерзко, сами так же себя ведут с ним, а если к нему относятся уважительно, я вижу, что и он грань не переходит. Жизненная позиция у него хорошая. Судя по его высказываниям в интервью, она близка нам. Мы его поддерживаем в том, что он высказывается против некоторых вещей. Только одно уважение к нему», — цитирует MMA.Metaratings.ru Копылова.

В сентябре 2023 года американец Шон Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, победив в турнире UFC 293 единогласным решением судей Исраэля Адесанью.