Копылов: «У меня не было переломов носа, его испортили операцией»

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал, почему у него искривлен нос.

«Сколько было переломов носа? Если честно, не было переломов, бог уберег. Я просто хотел в военное после 11-го класса. Нос был нормальный, но сказали, что там искривление и с ним нельзя поступать. Я сделал операцию, но поступать не стал. Так мне испортили нос.

У меня не было проблем с дыханием. Сказали: «Снимок показывает, что у тебя искривление». Говорю: «Какое искривление? У меня нос ровный и дышит хорошо». — «Нет, если хотите поступать, нужно сделать операцию». Я сделал и поступать не стал. Значит, так должно было быть», — цитирует «РБ Спорт» Копылова.