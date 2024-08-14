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Сегодня, 08:37

Конор отреагировал на слова Уайта о том, что он не будет драться в 2024 году

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) заявил, что он хочет выступить в декабре.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор не будет драться в 2024 году.

«Ах, Дана, декабрь! Давай завершим этот календарный год ярким событием! В следующем месяце я собираюсь подняться на возвышенность, чтобы хорошо подготовиться.

Декабрь! Сообщите Дане и UFC, что мы хотим провести мероприятие в декабре! Мы это заслужили!" - написал ирландец в соцсети X.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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