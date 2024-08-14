Дана Уайт: «В этом году Макгрегор драться не будет»

Президент UFC Дана Уайт обратился дал понять, что бой шестого номера рейтинга UFC в легком весе Майкла Чендлер (23-8) против экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) не состоится в 2024 году.

«Мы поговорили, и он хочет драться. Мы разберемся. Не в этом году. В этом году он драться не будет», — приводит ESPN слова Уайта.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).