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Сегодня, 08:55

Дана Уайт рассказал, кто инициировал уход Мокаева из UFC: «Я не был замешан в этом»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что матчмейкеры, в том числе коммерческий директор лиги Хантер Кэмпбелл, были недовольны тем, как Мухаммад Мокаев (13-0) себя вел.

«Я не был замешан ни в одной из тех ситуаций, которые произошли с ним. В этом участвовали матчмейкеры и Хантер, и они были им недовольны. Их не устраивало его поведение. Их не устраивало многое из того, что он делал и говорил. Возможно, сейчас он может оглянуться назад и пожалеть об этом, но он сделал свой выбор. Он сам поставил себя в такое положение», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Дана Уайт
Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
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