Конор назвал благотворительный фонд Порье «мошенничеством»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) вновь заявил, что благотворительный фонд Дастина Порье (30-9) The Good Fight Foundation — это мошенничество.

«Мошенники, он и его жена. Мошенники. Мошенники на мели. Купите шорты, в которых он вышел из самого важного боя в своей жизни. Никогда в жизни», — написал ирландец в соцсети X.

Ранее Порье заявил, что Макгрегор не выполнил обещание пожертвовать $ 500,000 на фонд Порье. Макгрегор ответил, назвав фонд мошенничеством и обвинив Порье в том, что он не предоставил подробную информацию о планируемом использовании денег.