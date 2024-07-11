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Сегодня, 09:26

Конор назвал благотворительный фонд Порье «мошенничеством»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) вновь заявил, что благотворительный фонд Дастина Порье (30-9) The Good Fight Foundation — это мошенничество.

«Мошенники, он и его жена. Мошенники. Мошенники на мели. Купите шорты, в которых он вышел из самого важного боя в своей жизни. Никогда в жизни», — написал ирландец в соцсети X.

Ранее Порье заявил, что Макгрегор не выполнил обещание пожертвовать $ 500,000 на фонд Порье. Макгрегор ответил, назвав фонд мошенничеством и обвинив Порье в том, что он не предоставил подробную информацию о планируемом использовании денег.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
UFC
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