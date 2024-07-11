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Сегодня, 08:42

Брайс Митчелл: «Илон Маск — лжепророк и антихрист»

Давид Хачатрян
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Илон Маск.
Фото Global Look Press

13-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-2) считает, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск является проявлением зла.

«Илон Маск — человек, который ввел многих в заблуждение, но меня ему не провести. Я считаю, что он может оказаться тем самым «лжепророком», который, согласно некоторым представлениям, должен будет представить миру «знак зверя» и «антихриста». Вот каким злом я его считаю», — сказал Митчелл на PBD Podcast.

Митчелл известен своими заявлениями о том, что он верит в теорию плоской земли. Он неоднократно высказывался на эту тему в интервью и социальных сетях, что вызвало значительный интерес и критику со стороны общественности и других бойцов.

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