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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: дата и время боя UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на UFC 329 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе на турнире UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается около 6.00 по московкому времени.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Результаты боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

37-летний Макгрегор в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 6 поражения. 34-летний Холлоуэй имеет рекорд в 27 побед и девять поражений.

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Конор Макгрегор
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