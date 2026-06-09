Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе на турнире UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается около 6.00 по московкому времени.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Результаты боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

37-летний Макгрегор в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 6 поражения. 34-летний Холлоуэй имеет рекорд в 27 побед и девять поражений.