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Магомед Анкалаев — Халил Раунтри: дата и время боя UFC

Магомед Анкалаев проведет поединок против Халила Раунтри на UFC Fight Night в Абу-Даби 25 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок в полутяжелом весе против американца Халила Раунтри-младшего на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби в ночь с 24 на 25 июля. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало боя Анкалаев — Раунтри пока не определено.

За результатами турнира можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Магомед Анкалаев имеет рекорд в ММА — 21-2-1-1. На счету 36-летнего Халила Раунтри-младшего в профессиональной карьере — 15 побед, семь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

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Магомед Анкалаев
Халил Раунтри
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