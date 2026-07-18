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Макгрегор: «Я был в отличной форме перед боем с Холлоуэем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что у него была травма еще до начала боя против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Также он раскритиковал видео, на котором видно, как он теряет равновесие, снимая обувь перед тем, как выйти в октагон.

«Очередная чушь. У меня не было никаких проблем. Снять кроссовок у октагона, с потной ногой, без носка, снять кроссовок подушечкой свободной стопы. Это было кратковременное нарушение равновесия. Если бы счет был равным.

Я был в отличной форме. В хорошей физической форме. Здоров. Мой организм, уровень кислорода, кровь, пульс — никогда не были в лучшем состоянии. В следующий раз я немного покричу в камеру, чтобы создать иллюзию чего-то другого», — написал Макгрегор в соцсети X.

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.

Конор Макгрегор.«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

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Конор Макгрегор
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