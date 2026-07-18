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Макгрегор — о начале боя с Холлоуэем: «Мог выйти в центр октагона и спокойно ответить на телефонный звонок»

Евгений Козинов
Корреспондент

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что в начале боя против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 мог в центре октагона принять телефонный звонок. Их поединок продлился всего 65 секунд, так как ирландец получил травму после своего удара в прыжке.

«Я чувствовал себя абсолютно спокойным и расслабленным. Это было все равно что сходить в магазин за своим обедом. Только в роли обеда был мой соперник. Наркотики? Очередная ерунда. Мой гематокрит был 48 процентов, мой организм был полностью готов и мог работать на максимуме всю дистанцию без каких-либо усилий», — написал Макгрегор в соцсети X.

Также один из фанатов в комментариях посоветовал ирландцу в следующий раз начать с обычного удара, а не с летающего удара ногой в стиле Брюса Ли.

«Я мог выйти прямо в центр октагона и спокойно ответить на телефонный звонок. На меня вообще не было никакого давления в атаке — и его даже не ожидалось. В следующий раз», — ответил Макгрегор.

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.

Конор Макгрегор.«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

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Конор Макгрегор
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