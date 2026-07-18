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Дана Уайт включил Царукяна в топ-5 бойцов UFC

Евгений Козинов
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт включил российско-армянского бойца UFC Армана Царукяна в пятерку главных звезд промоушена прямо сейчас.

— Пэдди Пимблетт после боя с Гэтжи набрал 2 миллиона подписчиков, — сказал Уайт на YouTube-канале Spinning Backfist MMA Show. — Сейчас он выходил на бой и публика встречала его, как будто он защищает пояс в 25-й раз. Он выигрывает в невероятно зрелищной манере и набирает 300 000 подписчиков за ночь. Он определенно одна из крупнейших звезд UFC сейчас. В топ-5 определенно.

— Кто еще войдет в топ-5?

— Джон Джонс все еще где-то рядом. О'Мэлли. Мераб очень хорошо двигается, стал звездой. Ислам.

— Арман войдет?

— Совершенно точно. Арман определенно там. Парень проделал отличную работу по привлечению внимания. Много работы Нина Драма сделала. Невозможно отрицать, что Нина Драма раскрутила некоторых ребят: Мераба, Шона Стрикленда, Армана. Эти парни умны, поэтому поддерживают с ней отношения.

За карьеру 29-летний Царукян одержал 23 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА.

Источник: Ночь в клетке
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Арман Царукян
Дана Уайт
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