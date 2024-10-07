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Кливленд: «Знаю слабости Сидельникова. Чувствую, что я лучше него»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший боец Bellator и PFL американец Раким Кливленд поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Кириллом Сидельниковым.

«Сидельников — очень жесткий боец, у него очень-очень хорошие ударные навыки. Он шестикратный чемпион мира по самбо. Но я знаю его слабости. Чувствую, что я лучше него. Ожидаю, что мы покажем яркий и зрелищный поединок. Возможно, все сведется к тому, кто больше хочет забрать бой. Признаюсь, у меня приятные предвкушения от поездки в Россию, это новая для меня культура. Никогда не был в этой стране, поэтому хочу ее узнать. При этом я планирую устроить настоящее шоу для фанатов, которые придут на арену в Перми или будут смотреть наш поединок у экранов», — сказал Кливленд.

Бой между Кливлендом и Сидельниковым по правилам ММА будет соглавным на турнире Ural FC 8, который пройдет 16 октября в Перми. Возглавит шоу бой в тяжелом весе между россиянином Сосланом Асбаровым и британцем Робертом Бордманом.

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