«Кинопоиск» эксклюзивно покажет юбилейный сезон шоу UFC The Ultimate Fighter

Тренерами бойцовского реалити станут двукратный чемпион UFC Дэниел Кормье и бывший претендент на титул Чейл Соннен. Первая из 12 серий шоу уже доступна в онлайн-киотеатре, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

«Кинопоиск» продолжает эксклюзивный показ бойцовского шоу ММА-промоушена UFC — The Ultimate Fighter. В 2025 году шоу отмечает юбилей — первый сезон TUF вышел 20 лет назад. Новый сезон будет доступен на русском языке с подпиской «Яндекс Плюс». Пользователи смогут выбрать аудиодорожку с озвучкой Владимира Антоненко (голос UFC Eurasia) или студии «Кириллица». Также зрителям будут доступны оригинальная английская аудиодорожка и русские субтитры.

В 33-м сезоне TUF принимают участие 16 бойцов, в числе которых двукратный чемпион Naiza FC казахстанец Алиби Идирис с идеальным профессиональным рекордом (10 побед, 0 поражений) — первый представитель Казахстана в The Ultimate Fighter — и опытный кикбоксер из Узбекистана Фуркатбек Йокубов (15-4).

Главными тренерами команд стали легенды ММА-промоушена — чемпион в двух весах Дэниел Кормье и бывший претендент на пояс Чейл Соннен, которые также являются ведущими подкаста о смешанных единоборствах Good Guy/Bad Guy. Соннен участвует в шоу в качестве тренера уже в третий раз после сезонов TUF 17 и TUF: Brazil 3, а Кормье появится в шоу во второй раз — дебютным для него был сезон TUF 27, после которого в бою за титул чемпиона в тяжелом весе он победил нокаутом второго тренера проекта Стипе Миочича.

Полный ростер участников TUF 33

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Алиби Идирис, Фуркатбек Йокубов, Тумело Маньямала, Аршиян Мемон, Джозеф Моралес, Иманол Родригес, Эдуардо Энрике, Ройберт Эчеверриа.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Андреас Биндер; Диего Бьянкини, Ричард Мартинс, Родриго Сезинандо, Даниил Донченко, Мэтт Диксон и Джефф Крейтон, Алекс Санчес.