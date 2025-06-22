Джамал Хилл — Халил Раунтри: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Джамал Хилл и Халил Раунтри сойдутся на турнире UFC в Баку

Американцы Джамал Хилл и Халил Раунтри проводят бой в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night (он же UFC on ABC 8) в ночь на воскресенье, 21 июня (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).

ММА UFC: Хилл — Раунтри

Ориентировочное время начала поединка Хилл vs Раунтри — 00.30 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Джамал Хилл — Халил Раунтри на UFC в Баку

В прямом эфире турнир UFC в Баку с боем Хилл — Раунтри в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».

Статистика перед боем Джамал Хилл — Халил Раунтри на UFC в Баку

Джамалу Хиллу — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 12 побед, три поражения и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущим соперником Джамала был чех Иржи Прохазка в рамках UFC 311 18 января 2024 года. Американец уступил техническим нокаутом в третьем раунде.

35-летний Раунтри на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 6 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем бою 5 октября 2024 года Халил претендовал на титул чемпиона в бою с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 307, но уступил техническим нокаутом в четвертом раунде.