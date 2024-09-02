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Сегодня, 09:30

Прэйтес: «Только Анкалаев сможет дать бой Перейре»

Давид Хачатрян
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Непобежденный бразильский полусредневес Карлос Прэйтес (20-6) считает, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) без труда нокаутирует Халила Раунтри (13-5).

«Честно говоря, я тренировался с Халилом Раунтри раньше. Он хороший парень и хороший боец, но я не думаю, что он сможет победить «Поатана». «Поатан» — это совсем другой уровень в стойке. Я также видел интервью Халила, где он сказал, что не планирует пытаться провести тейкдаун. Поэтому я думаю, что в первом раунде «Поатан» нокаутирует его.

В полутяжелом весе, возможно, Анкалаев сможет провести хороший бой против него, но не более того. Остальные парни, я думаю, не смогут победить «Поатана», — сказал Прэйтес Sherdog.

Перейра и Раунтри подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Алекс Перейра
Карлос Прэйтес
Магомед Анкалаев
UFC
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