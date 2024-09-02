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Гаджиев: «Я бы посмотрел на бой Рахмонова и Махачева»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что хочет победы третьего номера рейтинга UFC в полусреднем весе Шавката Рахмонова (18-0) над чемпионом в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), чтобы в конце концов увидеть бой Рахмонова и чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Шавкат, пользуясь случаем, предлагает бой Исламу Махачеву. При этом делая оговорку: «Я не знаю, поднимется ли, готов ли Ислам подняться в 77, но если бы он поднялся, мы бы подрались». Здесь важный нюанс. Если даже Ислам поднимется в 77, он поднимется не для Шавката. Он поднимется для того, чтобы завоевать второй титул, стать двойным чемпионом. И драться он в этом случае может только с чемпионом, а Шавкат на данный момент не чемпион, поэтому UFC, наверное, потрудится над тем, чтобы сделать бой Шавката против Белала, и только после этого уместно будет Ислама вызывать.

Я ратую за то, чтобы Ислам подрался в 77. Когда был Леон Эдвардс чемпионом, я очень хотел этого боя. Не случилось. Сейчас Ислам делает второй круг: два раза с Волкановски, второй бой с Арманом Царукяном. Поэтому мне бы хотелось, чтобы он дрался в 77, но пока Белал Мухаммад чемпион, этого боя не будет. Значит, это может быть Шавкат, если выиграет у Белала. Я за Шавката искренне болею. В поединке Шавката с Белалом буду безусловно болеть за Шавката Рахмонова. А потом я бы, конечно, посмотрел бой Шавката Рахмонова и Ислама Махачева», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gbF6p7EN_eQ
Белал Мухаммад
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Шавкат Рахмонов
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