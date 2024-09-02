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Сегодня, 09:05

Соннен: «Бой Конора и Чендлера состоится в январе 2025-го в Калифорнии»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) сообщил, что у него есть информация, что бой между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8) состоится в январе 2025 года в Калифорнии.

«Я думаю, что Конор говорит искренне, когда заявляет о своем желании провести бой на «Ти-Мобайл Арене» в декабре. Полагаю, он не пытается привлечь к себе внимание.

Я уверен, что UFC хочет этого, но в январе в Калифорнии. Это звучит убедительно. Вы должны знать, кому верить, не так ли? Я отстаиваю то, во что верю, и у меня есть на то веские причины», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Чейл Соннен
UFC
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