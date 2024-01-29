Арнольд Аллен: «Все говорят, что я выиграл у Евлоева. Я с этим согласен»

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Арнольд Аллен (19-2) объяснил, почему он должен был победить Мовсара Евлоева (18-0).

«Все говорят, что я выиграл первый и третий раунды. Я согласен, — сказал Аллен на своем YouTube-канале. — После первого раунда я чувствовал: «Да, я выиграл этот раунд». Второй раунд я провалил. А третий раунд был мой. Очень, очень, очень, очень, очень, очень обидно. Не так я хотел начать 2024 год. Я просто чувствовал, что заслужил победу. Я не хочу жаловаться и стонать или что-то в этом роде. Я не питаю злобы к сопернику. Я пересматривал бой несколько раз.

Когда до конца раунда оставалось около трех минут, я провел несколько ударов коленями, и в тот момент я считал, что они были легальными. Я поинтересовался правилами за кулисами, и мне нечего было уточнять. Марк Годдард получает много нареканий за свои решения, но когда я узнал, что он будет судить мой бой, я, мой тренер и мой менеджер были очень довольны. И я по-прежнему считаю его одним из лучших судей. Но я уверен, что в том эпизоде он совершил ошибку».

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.