Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:33

Гаджиев — о поражении Павловича: «Аспиналл с первой секунды боя дал понять Сергею, что не боится его»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Том Аспиналл.
Фото USA Today Sports

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» поражение Сергея Павловича от британца Тома Аспиналла нокаутом в первом раунде в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

«Аспиналл с первой секунды боя дал понять Павловичу, что не боится его. Мне кажется, что это главная причина победы Тома. Он не боялся, не зажимался и предложил тот стиль боя, который на первый взгляд не совсем выгоден для любого соперника Павловича — бой в стойке. Англичанин его сразу же предложил. В таком поединке любой мог оказаться на канвасе, при таком рисунке бой мог закончиться в первом или во втором раундах. Но Аспиналл был сегодня собраннее и четче. Сергей одерживал яркие победы, но они, может быть, были однообразными, парочку прямых [ударов] и человек на канвасе. Здесь это уже не работает, следующий уровень игры, так сказать. Сложилось такое впечатление, что Аспиналл был морально лучше готов к бою, чем Павлович», — сказал Гаджиев «СЭ».

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу. Технический дефект. Простая причина поражения Павловича

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
«Волкову с Аспиналлом ловить нечего. А вот пиковый Федор его бы скосил». Тренер Минеева разбирает фиаско Павловича и триумф английского тяжа
Корешков считает, что бой с Ганом вернет Павловича в гонку за титул UFC
Монсон считает, что в бою против Аспиналла у Павловича все пошло не по плану
Технический дефект. Простая причина поражения Павловича
Аспиналл: «Павлович — большой и страшный парень. Я никогда так сильно не боялся»
Гурьянов призвал поддержать Павловича после поражения от Аспиналлы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гурьянов заявил, что у Перейры шикарная кикбоксерская база

Монсон считает, что в бою против Аспиналла у Павловича все пошло не по плану
Новости
RSS RSS
Все новости