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Сегодня, 10:09

Гурьянов заявил, что у Перейры шикарная кикбоксерская база

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Open FC Александр Гурьянов прокомментировал победу Алекса Перейры над Иржи Прохазкой в главном поединке турнира UFC 295.

«Хватит обсуждать работу рефери. Я не успел насладиться этим нокаутом, как тут же в чатах посыпалось: «Что это за судья, ранняя остановка». Прохазка почувствовал этот удар, а Перейра всем еще раз доказал, что «база борьба» в ММА не работает. Перейра разматывает лучших бойцов UFC, благодаря шикарной базе кикбоксинга, которую он получил в юношестве. Сегодня мы еще раз убедились, что для Даны Уайта любые сценарии хороши. Не знаю, где он берет этот «разрешенный допинг», но его организация слишком «не по-здоровому» хорошо идет», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Перейра нокаутировал Прохазку в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой завершился во втором раунде. Для Перейры этот бой стал вторым в полутяжелом весе. Ранее он становился чемпионом UFC в среднем весе, но поднялся на категорию выше после поражения нигерийцу Исраэлю Адесанье в реванше. Для Перейры победа стала 6-й в UFC при 1 поражении. Прохазка впервые проиграл в 4 поединках в UFC. Победная серия чеха прервалась на 14-м бое.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guryanov-pereira-razmatyvaet-luchshikh-boicov-ufc-blagodarya-shikarnoi-baze-kikboksinga-304718/
Алекс Перейра
Иржи Прохазка
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