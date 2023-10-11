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Сегодня, 22:11

Гаджиев — о реванше Махачева с Волкановски: «В этот раз победа Ислама будет более убедительна»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» замену соперника россиянина Ислама Махачева с бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Александра Волкановски.

«Для всех болельщиков и экспертов этот вариант даже интереснее. Потому что предыдущий бой Волкановски и Ислама Махачева оставил много вопросов. Вопрос по тому, кто выиграл. Не было, понятно, что это был Ислам. Просто конкуренция там была невероятно острая. Чего нельзя сказать о первом бое с Оливейрой. Лично для меня это будет более интересно. Будет ли это сложнее для Ислама, думаю, что да. Но мне кажется, в этот раз победа над Волкановски будет более убедительна», — сказал Гаджиев «СЭ».

Оливейра получил рассечение, в связи с чем ему пришлось сняться с боя.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев vs Волкановски — супербой? Сейчас это похоже на мисматч
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Чарльз Оливейра
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