Боец UFC Алексеева планирует выйти на поединок с флагами России и Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева рассказала о желании выйти в клетку сразу с двумя флагами — России и Казахстана.

«Мне флаг, можно сказать, в самолет уже привезли, — сказала Алексеева «СЭ». — У меня тренировка была просто, нужно было собирать вещи, лететь. Я сама не успела бы, близким дала поручение, и мне привезли флаг. Я, конечно, еще хотела бы выйти с флагом Казахстана, то есть с двумя флагами. Страна, где я родилась и выросла до юниорского периода, у меня там вся по материнской линии живет родня сейчас, которая не меньше за меня болеет. Все мои одноклассники, учителя, по селу мои соседи. Казахстан — это место, где я в юниорском периоде много чего испытала, становилась на ноги. А Россия — это страна, которая меня поставила на ноги. И ту, и ту страну люблю.

Получится ли выйти с двумя флагами? Нужно посоветоваться с менеджером, предупредить об этом, как они отреагируют, норм или нет. Я думаю, они у меня адекватные, ничего такого против не скажут, все понимают. Но загвоздка в том, что я в Америке, и мне нужно просто достать казахстанский флаг. Тут Сергей Спивак вчера этим занялся".

Ранее президент UFC Дана Уайт отменил запрет на вынос флагов бойцами во время выхода на бой. Алексеева станет первым бойцом, кто выйдет с флагом России после отмены запрета.

Поединок Алексеевой состоится в ночь на 15 октября против британки Мелиссы Диксон.