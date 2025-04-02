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2 апреля, 13:06

Источник: Волков встретится с Алмейдой на турнире UFC в Атланте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Александр Волков может провести поединок против бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC Fight Night, который состоится 15 июня в Атланте, сообщает обозреватель Лео Гимараес.

По данным источника, поединок между спортсменами пока находится в разработке.

36-летний Волков свой последний бой провел в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Он проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

33-летний Алмейда в январе 2025 года победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 311.

Александр Волков (единоборства)
Жаилтон Алмейда
UFC
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