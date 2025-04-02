Бой Газиева и Спивака перенесен на UFC 316

Поединок в тяжелом весе между россиянином Шамилем Газиевым, представляющим Бахрейн, и молдавским бойцом Сергеем Спиваком перенесен, сообщает MMAJunkie.

По данным источника, Газиев и Спивак подерутся 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

35-летний Газиев в феврале 2025 года нокаутировал американца Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250. 30-летний Спивак в январе этого года проиграл техническим нокаутом бразильцу Жаилтона Алмейды на UFC 311.