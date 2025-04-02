Реванш Двалишвили с О'Мэлли возглавит турнир UFC 316

Прмоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) объявил, что главным боем турнира UFC 316 станет бой между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О`Мэлли.

Турнир состоится 7 июня в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, США.

14 сентября 2024 года 34-летний грузин победил О`Мэлли на турнире UFC 306. Всего за карьеру он одержал 18 побед и потерпел 4 поражения.

30-летний американский боец за карьеру одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Также один его бой остался без результата.