Крылов и Гуськов проведут бой на турнире UFC в Абу-Даби 26 июля

Российский боец UFC Никита Крылов проведет следующий поединок на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби 26 июля.

Соперником полутяжеловеса станет Богдан Гуськов из Узбекистана.

33-летний Крылов в последнем бою проиграл нокаутом Доминику Рейесу на турнире UFC 314 12 апреля. На его счету 30 побед и 10 поражений за карьеру.

32-летний Гуськов в последнем поединке победил Билли Элекану удушающим приемом на турнире UFC 311 18 января. Его рекорд — 17 побед и 3 поражения.