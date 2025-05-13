Бокс/ММА
13 мая, 16:35

Крылов и Гуськов проведут бой на турнире UFC в Абу-Даби 26 июля

Руслан Минаев
Никита Крылов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боец UFC Никита Крылов проведет следующий поединок на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби 26 июля.

Соперником полутяжеловеса станет Богдан Гуськов из Узбекистана.

33-летний Крылов в последнем бою проиграл нокаутом Доминику Рейесу на турнире UFC 314 12 апреля. На его счету 30 побед и 10 поражений за карьеру.

32-летний Гуськов в последнем поединке победил Билли Элекану удушающим приемом на турнире UFC 311 18 января. Его рекорд — 17 побед и 3 поражения.

Богдан Гуськов
Никита Крылов
