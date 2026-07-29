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Источник: Макгрегора и Нурмагомедова пригласили на свадьбу Роналду и Родригес

Павел Лопатко

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, ранее владевшие титулом чемпиона UFC в легком весе, приглашены на свадьбу нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает Gossip Magazin.

По данным источника, свадебное торжество пройдет уже на следующей неделе. Среди гостей — как футболисты, так и представители других сфер: в числе приглашенных — Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, а также актеры Вин Дизель и Эстер Экспосито, музыканты Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган и блогер IShowSpeed.

41-летний Криштиану Роналду и 32-летняя Джорджина Родригес вместе с 2016 года. Предложение футболист сделал возлюбленной в августе 2025 года. В беседе с Пирсом Морганом Роналду уточнил, что свадьбу планируют сыграть после чемпионата мира-2026, но до начала сезона в чемпионате Саудовской Аравии.

У пары — две общие дочери: Алана Мартина (родилась в ноябре 2017 года) и Белла Эсмеральда (появилась на свет в апреле 2022 года). Кроме того, они воспитывают еще троих детей: Криштиану-младшего (2010 год рождения) и близнецов Матео и Еву (родились в 2017 году) — они появились на свет благодаря суррогатным матерям.

В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой прием в четвертом раунде. Этот поединок вошел в историю MMA как самый кассовый. Свою спортивную карьеру россиянин завершил в октябре 2020 года, оставшись непобежденным: на его счету — 29 побед, а также три успешные защиты чемпионского титула.

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Конор Макгрегор
Криштиану Роналду
Хабиб Нурмагомедов
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