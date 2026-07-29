Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Экс-боец UFC Смит арестован по обвинению в домашнем насилии

Сергей Ярошенко

Бывший боец UFC Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений, сообщает ESPN.

По информации источника, 38-летнему американцу предъявлены обвинения в домашнем насилии, повлекшем тяжкие телесные повреждения, угрозах убийством и незаконном лишении свободы. В понедельник вечером суд выдал ордер на арест Смита. Во вторник он добровольно явился в полицию и находится в тюрьме округа Сарпи. Размер залога пока не определен.

За карьеру в смешанных единоборствах Смит одержал 39 побед и потерпел 22 поражения. В 2025 году объявил о завершении карьеры.

В последнее время Смит работал аналитиком на трансляциях UFC.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Энтони Смит
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Yamaha отказалась ехать в Катар, гольфисты пропускают турниры. Война в Иране снова бьет по спорту
Мамаев возглавит медиасборную России. Его команда сыграет с Узбекистаном за два дня до матча Карпина
Популярное видео
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Макгрегора и Нурмагомедова пригласили на свадьбу Роналду и Родригес

Арман Царукян: кто следующий соперник на UFC
Новости
RSS RSS
Все новости