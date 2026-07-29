Экс-боец UFC Смит арестован по обвинению в домашнем насилии

Бывший боец UFC Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений, сообщает ESPN.

По информации источника, 38-летнему американцу предъявлены обвинения в домашнем насилии, повлекшем тяжкие телесные повреждения, угрозах убийством и незаконном лишении свободы. В понедельник вечером суд выдал ордер на арест Смита. Во вторник он добровольно явился в полицию и находится в тюрьме округа Сарпи. Размер залога пока не определен.

За карьеру в смешанных единоборствах Смит одержал 39 побед и потерпел 22 поражения. В 2025 году объявил о завершении карьеры.

В последнее время Смит работал аналитиком на трансляциях UFC.