Марк Вологдин — Борислав Николич: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Российский боец Марк Вологдин и серб Борислав Николич проведут поединок в легчайшем весе на UFC Fight Night 283 в субботу, 1 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Штарк» в Белграде (Сербия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Бой Вологдин — Николич ожидается в 18.15 мск.

ММА UFC: Николич — Вологдин

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) с 20.00 мск.

У 26-летнего Вологдина профессиональный рекорд — 12-4-2. 33-летний Николич в ММА провел 17 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

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