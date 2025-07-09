Источник: члена Зала славы UFC Кутюра госпитализировали в больницу на вертолете

Пятикратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Рэнди Кутюр попал в аварию во время подготовки к дебюту в гонках на хот-родах в Канзас-Сити, сообщает TMZ.

Отмечается, что 62-летний американец получил ожоги первой и второй степени, еще несколько травм, также он отравился дымом. Бывший боец был госпитализирован в больницу на вертолете.

По информации источника, в настоящий момент Кутюр находится на реабилитации в городском ожоговом центре. Его жизни ничего не угрожает.

Американец выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2011 год. За карьеру в ММА он одержал 19 побед и потерпел 11 поражений. В июне 2006-го Кутюр был зачислен в Зал славы UFC.