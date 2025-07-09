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9 июля 2025, 23:30

UFC Fight Night Льюис — Тейшейра: где смотреть трансляцию боев 13 июля

Турнир UFC Fight Night с главным боем Льюис vs. Тейшейра состоится в Нэшвилле 13 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 70) пройдет в ночь на воскресенье, 13 июля. Вечер ММА принимает «Бридстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу начнется в 1.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейрой. В соглавном событии проведут поединок американец Стивен Томпсон и Бразилец Габриэл Бонфим.

Трансляцию турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало эфира — с 1.00 мск 13 июля.

Главный кард с 4.00 мск в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск».

Отслеживать результаты всех поединков турнира в Нэшвилле можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

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Габриэль Бонфим
Деррик Льюис
Стивен Томпсон
Талиссон Тейшейра
UFC
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