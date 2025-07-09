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9 июля 2025, 22:00

UFC Fight Night Льюис — Тейшейра: кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Льюис vs. Тейшейра состоится в Нэшвилле 13 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night (он же UFC on ESPN 70) состоится в ночь на воскресенье, 13 июля. Поединки будут проходить в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Мероприятие стартует с боев предварительного карда — в 1.00 по московскому времени. Поединки главного карда — с 4.00 мск.

Кард боев UFC Fight Night 13 июля

Главный кард

  • Деррик Льюис (28-12-0-1) — Таллисон Тейшейра (8-0)

  • Стивен Томпсон (17-8-1) — Габриэль Бонфим (17-1)

  • Кэлвин Кэттер (23-9) — Стив Гарсия (17-5)

  • Нэйт Ландвер (18-6) — Морган Чаррье (20-11-1)

  • Витор Петрино (10-2) — Остен Лэйн (13-6-1)

  • Джуниор Тафа (6-3-1-1) — Туко Токкос (10-5)

Предварительный кард

  • Макси Гриффин (20-11) — Крис Кертис (31-12-1-1)

  • Джейк Мэттьюс (21-7) — Чиди Нжокуани (25-10-0-1)

  • Лорен Мерфи (16-7) — Эдуарда Моура (11-1)

  • Кеннеди Нзечакву (14-5) — Вальтер Уокер (13-1)

  • Митч Рамирез (8-2) — Майк Дэвис (11-3)

  • Фатима Клайн (7-1) — Мелисса Мартинез (8-1)

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 70 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Деррик Льюис
Талиссон Тейшейра
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