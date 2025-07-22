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22 июля 2025, 23:11

Порье — о поражении от Холлоуэя: «Знак того, что решение об уходе из ММА было верным»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал поражение в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 318.

Бой стал для 36-летнего Порье последним в карьере.

«Я никогда раньше так не дрался. Возможно, это знак того, что решение об уходе из ММА, которое я принял, было верным», — приводит слова американца MMAJunkie.

Порье потерпел десятое поражение при 30 победах в смешанных единоборствах.

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Дастин Порье
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