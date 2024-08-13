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Адесанья — бывшему работодателю: «Теперь посмотри, чего я добился!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) поделился историей о том, как он нашел письмо, полученное им в 2012 году с предыдущей работы, где сообщалось о повышении зарплаты на 2 процента.

Это письмо стало для него не только напоминанием о том, как много он достиг, но и источником вдохновения.

«Вы не поверите, что я недавно обнаружил! Это было письмо от 2012 года с моего последнего места работы, где говорилось о повышении моей зарплаты. Там было написано: «Я рад сообщить, что ваша базовая зарплата была увеличена на 2 процента, до 38 242 долларов». Ну что, теперь посмотри на меня, ****! Посмотри, чего я добился!» — сказал Адесанья на The Rock FM.

Дрикус дю Плесси (21-2) и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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