Махачев назвал «одну проблему» Усмана Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) уверен, что чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) может стать чемпионом UFC, однако отметил, что его постоянно нужно контролировать.

«У Усмана хороший потенциал, ведь он вырос вместе с нами, провел много раундов с Хабибом, а теперь он мой спарринг-партнер. Когда он был молодым, мы всегда давали ему жесткие условия в клетке, поэтому сейчас этот парень готов ко всему. Он может драться с кем угодно, и я думаю, что, когда он закончит всю свою работу в Bellator-PFL, он сможет прийти в UFC и стать чемпионом.

Но ему нужно больше тренироваться. У нас есть одна проблема — его всегда кто-то должен контролировать», — приводит слова Махачева Bloody Elbow.

Нурмагомедов и финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.