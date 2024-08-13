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Сегодня, 12:41

Махачев назвал «одну проблему» Усмана Нурмагомедова

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) уверен, что чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) может стать чемпионом UFC, однако отметил, что его постоянно нужно контролировать.

«У Усмана хороший потенциал, ведь он вырос вместе с нами, провел много раундов с Хабибом, а теперь он мой спарринг-партнер. Когда он был молодым, мы всегда давали ему жесткие условия в клетке, поэтому сейчас этот парень готов ко всему. Он может драться с кем угодно, и я думаю, что, когда он закончит всю свою работу в Bellator-PFL, он сможет прийти в UFC и стать чемпионом.

Но ему нужно больше тренироваться. У нас есть одна проблема — его всегда кто-то должен контролировать», — приводит слова Махачева Bloody Elbow.

Нурмагомедов и финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.

Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
ММА
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