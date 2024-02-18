Борисов считает, что Евлоеву будет непросто победить Топурию

Чемпион АСА Олег Борисов прокомментировал победу Илии Топурии над Александром Волкановски.

«Не сказал бы, что исход этого боя — сенсация. Илия Топурия впечатлил своей ударной техникой. Видно, что он сильно бьет, умеет наносить плотные удары. Возможно, на Волкановски сказался и нокаут от Ислама Махачева. Есть же понятие пробитый боец. Волкановски уже давно сидел на троне, и рано или поздно это должно было произойти», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Борисова.

Также он оценил шансы Мовсара Евлоева победить чемпиона UFC.

«Если Мовсар Евлоев дойдет до титульного боя, ему будет непросто. В ударной технике Топурия предпочтительнее, при этом имеет борцовскую базу. Для Мовсара это будет очень серьезная задача. Он дисциплинированный и выносливый боец, но здесь только этих качеств будет недостаточно. К тому же Топурия выглядит как уверенный в себе боец», — добавил Борисов.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.