Ислам Махачев заявил, что проведет следующий бой в июне или июле

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что планирует провести свой следующий поединок в начале лета.

«Мой следующий бой будет в июне или июле. Но я по-прежнему тренируюсь каждый день, потому что я — чемпион, я должен защищать свой пояс, должен быть готов к этому», — приводит MMA Squad слова Махачева.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение в ММА.

Россиянин провел свой последний бой 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на UFC 294 — тогда он нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде главного поединка турнира.

В начале 2024 года Махачев заявлял, что собирается провести поединок с американцем Джастином Гейджи 8 июня, а в ноябре встретиться с победителем боя Чарльз Оливейра — Арман Царукян.